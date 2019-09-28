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"بيومي": لدينا دلائل تثبت أن مصر تحاسب من يتعدى على حقوق الإنسان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:44 م
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بيومي: لدينا دلائل تثبت أن مصر تحاسب من يتعدى على حقوق الإنسان
السفير جمال بيومي
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هدى عبدالرازق
 
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهجوم على مصر من قبل بعض المنظمات الدولية قد يكون أحيانا بسبب أخطاء مهنية فردية، منوهًا بأن مندوب مصر في الأمم المتحدة في جينيف يجب أن يكون دائما على تواصل مع هذه المؤسسات لتتضح الصورة.

وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن بيان وزارة الخارجية بشأن رفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في مصر، يطالب المؤسسات المسئولة عن حقوق الإنسان قبل أن تعلن عن هذه البيانات المنحازة أن تراجع مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك دلائل لدى مصر تؤكد أنها تحاسب من يخطىء ويتعدى الحدود في مجال حقوق الإنسان، حيث هناك ضباط صدرت بحقهم أحكام لأنهم تجاوزوا الحدود في حقوق الإنسان، ومن ثم فأن التجاوز ليس سياسة ممنهجة للدولة، منوها بأن العالم كله لم يتفق بعد على ماهية حقوق الإنسان، مضيفا أن هناك دول غربية تأوى عناصر إرهابية ضد بلدانهم، ويغطون هذا بدعاوى اللجوء السياسي.

هذا وقد أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدة أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: إن بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن ادعاءات مبنية على فرضيات خاطئة.
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