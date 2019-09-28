تفتيش مفاجئ يكشف عن غياب 5 اطباء و7 ممرضات ببني سويف

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أحال أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف 5 أطباء و7 ممرضات وإداريا واحدا، للتحقيق بالشئون القانونية بالوحدة، لعدم تواجدهم بمحل عملهم، خلال زيارة مفاجئة للجنة من الوحدة المحلية للوحدتين الصحيتين بقرية كفردرويش وعزب الفنت.



كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ضمت، كل من: يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وعاشور حلمي، مدير المتابعة وحيدر حسين، مدير مركز المعلومات، فاجأت لوحدتين الصحيتين بقرية كفردرويش وعزب الفنت، لمتابعة التزام العاملين بالتواجد في العمل.



وخلال الزيارة رصدت اللجنة غياب 5 أطباء و7 ممرضات وإداري واحد، من العاملين بالمركز وعدم تواجدهم بمحل عملهم، أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم توقيعهم بسجلات الحضور والإنصراف، وتحررت مذكرة بالواقعة وبإحالتها للمحاسب أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، قّرر إحالتهم للتحقيق.



التحقيق مع 24 طبيبا وممرضة



وكان احمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، أحال 6 أطباء و17 ممرضة وإداري واحد، منذ أيام، للتحقيق بالشئون القانونية بالوحدة، لعدم تواجدهم بمحل عملهم، خلال زيارة مفاجئة للجنة من الوحدة المحلية للمركز الطبي بمدينة الفشن.



كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ضمت، كل من: يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وعاشور حلمي، مدير المتابعة وحيدر حسين، مديرمركز المعلومات، فاجأت المركز الطبي بمدينة الفشن، لمتابعة إلتزام العاملين بالتواجد في العمل.



وخلال الزيارة رصدت اللجنة غياب 6 أطباء و17 ممرضة وإداري واحد، من العاملين بالمركز وعدم تواجدهم بمحل عملهم، أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم توقيعهم بسجلات الحضور والإنصراف، وتحررت مذكرة بالواقعة وبإحالتها للمحاسب أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، قّرر إحالتهم للتحقيق.



وشّدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أوصيدليات أومراكز طبية وعلاجية وغيرها، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب،ومشددًا على ضرورة استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وأشاد محافظ بني سويف بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الصحة وأجهزتها الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لضبط الوضع في المنظومة الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.

