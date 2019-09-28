"ترامب": فتح تحقيق لمساءلتي يعرقل موافقة الكونغرس على اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء من أن فتح تحقيق لمساءلته قد يعرقل موافقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية.





وفي حين قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إنه واثق بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا) سيجري التصويت عليها وإقرارها، إلا أن ترامب أبلغه أمام الصحفيين أنه يعرف على نحو أفضل "هؤلاء الناس" في إشارة إلى الديمقراطيين.





وقال ترامب "لا أظن أن نانسي بيلوسي سيكون لديها وقت... إنها تضًيع وقتها... في "أزمة مصطنعة" في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي.





وأعلنت بيلوسي أمس الثلاثاء أن الديمقراطيين في مجلس النواب بدأوا تحقيقا رسميا لمساءلة ترامب، متهمين إياه بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة المنافس الديمقراطي جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى العام القادم.





ووقعت كندا والولايات المتحدة والمكسيك الاتفاقية العام الماضي لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ويتعين الآن التصديق عليها.





وقال لايتهايزر في وقت لاحق إنه واثق بأن يوسمكا سيجري التصويت عليها لإنها اتفاقية جيدة للغاية و"إذا لم يتم إقرارها فإن ذلك سيكون كارثة لاقتصادنا".





وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الاتفاقية يجب أن يقرها الكونجرس الأمريكي سريعا، وألا تترك حتى تقترب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.





وأبلغ لوبيز أوبرادور الصحفيين "من الأفضل أن يتم حسم هذا الأمر قريبا. هذا في مصلحة الدول الثلاث جميعها".





وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودود "نحن نركز دائما على التصديق على يوسمكا بطريقة تحاول تجاوز الاختلافات الحزبية في الولايات المتحدة".





وأضاف قائلا "تركيزنا يبقى على ضمان أن هذا الإتفاق... يمضي قدما، وذلك هو ما سنظل نركز عليه".