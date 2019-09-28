محافظ البحيرة يفتتح المؤتمر الدولي الثاني بجامعة دمنهور (صور)

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "العلوم الإنسانية ودورها فى التنمية المستدامة واستشراف المستقبل" بكلية الآداب، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفى كلمتها أكدت الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الأداب ورئيس المؤتمر، اننا نحاول في هذا المؤتمر الربط بين التنمية المستدامة وعلوم المستقبل من خلال معالجة عدة محاور تشارك فيها كل تخصصات وعددها ١٠ محاور، والذي يقام علي مدار يومين بمشاركة 27 مؤسسة علمية منها جامعة الأزهر، كلية الآداب جامعة بنها وطنطا والزقازيق والوادى الجديد، وجنوب الوادى، المعهد العالى للفنون الشعبية، الجامعة الإسلامية، جامعة أم القرى بالسعودية، وعدد الأساتذة الذين شاركوا بورقات علمية ٤٠ أستاذ، وعدد طلاب الدراسات العليا ٧٢، وعدد الأبحاث ١٦٤ بحث.



وفي كلمته قدم رئيس جامعة دمنهور كلمة شكر وتقدير للقيادة السياسية الواعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامة بالتعليم والشباب وجميع المجالات والمشروعات الاستثمارية التي تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذا محافظ البحيرة على أدائه المتميز وانجازاتة على أرض محافظة البحيرة وداخل جامعة دمنهور والتي من أهمها أرض استاد دمنهور التى تم تخصيصها لإقامة مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي، كذلك الشكر لكل القائمين على المؤتمر وللجنة المنظمة.



وتابع "صالح" متسائلا كيف نستفيد من هذا المؤتمر مما يعود بالنفع على مصر، فالتنمية المستدامة تحدي يفرضه الوقت ويحتاجه المجتمع لإستقراره متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه وهي دور العلوم الإنسانية بمختلف التخصصات في التنمية المستدامه، العلوم الإنسانية، واقتراح خطط التنمية، وأن العلوم الإنسانية سبيلًا للارتقاء بالمجتمع التكامل بين العلوم الإنسانية لتحقيق التنمية المستدامة، فمصر دائما تضع فى اعتبارها الاشقاء العرب والأفارقة.



وأضاف رئيس جامعة دمنهور، قائلا: أتمنى أن تأتى محاور وجلسات المؤتمر بثمارها فنحن بحاجه لمثل هذه المؤتمرات فى كل العلوم والمصريين قادرين على تحقيق التنمية المستدامة مستقبلنا وبفضل الله مصر آمنه فى خير وامن وسلام وحب وكرمها الله فهى ذكرت فى القران الكريم ٣٥ مرة وفى الإنجيل والتوراة ٣٩٦ مرة.



وفي كلمته قدم محافظ البحيرة الشكر والتقدير لجامعة دمنهور على دعمها الدائم والمستمر لمحافظة البحيرة للنهوض بها وتنميتها فى جميع المجالات، كما أشاد بدورها الفعال وانجازاتها بقيادة رئيس الجامعة والمساهمة في تطوير المحافظة وتحقيق أهدافها فى التنمية المستدامة ودعمها لملفات مهمة من أهمها محو الأمية ومسار العائلة المقدسة.



ويدور المؤتمر حول عدد من المحاور، المحور الأول الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة، المحور الثاني رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء أهداف التنمية المستدامة، المحور الثالث رؤى فلسفية في التنمية المستدامة، المحور الرابع الدراسات البينية والعلوم الإنسانية، المحور الخامس إعادة قراءة التاريخ، واسستشراف المستقبل، والبعد التنويري في قراءة التاريخ والآثار، والبعد الفلسفي، المحور السادس الإعلام والتنمية المستدامة، المحور السابع دور اللغات وآدابها في التنمية واستشراف المستقبل، االمحور الثامن التنمية المستدامة فى استخدام الموارد الأرضية، المحور التاسع سيناء والتنمية المُستدامة الواقع ورؤي المستقبل، المحور العاشر رؤى مستقبلية للتنمية المستدامة محافظة البحيرة نموذجًا، حيث تم تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير الذات من خلال ملئ ورقة استبيان تم توزيعها على الحضور، وسيتم فحصها وتوصيلها للجهات المسئولة عن تنفيذها.