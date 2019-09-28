تفاصيل حفل جورج وسوف الجديد في طابا

حيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء في مصر، وذلك مساء 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم وسوف خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، وتحديدًا تلك التي ينتظرها منه الجمهور في كافة حفلاته.

وأعلن جورج وسوف عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة بوستر السهرة المنتظرة، واكتفى بتعليقه عليها بهاشتاج "طابا".

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب أغنية "سكت الكلام" التي طرحها في بداية موسم الصيف الحالي عبر قناته الرسميّة على "يوتيوب" والمتاجر الرقميّة الكبرى.

أغنية "سكت الكلام" من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أما الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.