ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حساب المواطن يقدم طريقة الحصول على رقم الطلب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
Advertisements
حساب المواطن يقدم طريقة الحصول على رقم الطلب
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يقدم حساب المواطن للأشقاء في المملكة العربية المستفيدين من دعم البرنامج، طريقة الحصول على رقم الطلب، حيث وردت لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع "تويتر" سؤالًا من مستفيد بهذا الشأن، حيث قال: "الله يعافيك شلون اطلع ،  رقم الطلب ؟!".

ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين قائلًأ: "في حال رغبتك بمتابعة طلب سابق على خدمة صوتك مسموع يتم إضافة رقم الطلب المرسل على رقم الجوال المسجل، ولإنشاء طلب جديد يمكنك معرفة ذلك عن طريق الرابط التالي: https://youtube.com/watch?v=eb8bao1rUg8 ، نسعد بخدمتك".


حساب المواطن يجيب على سؤال مستفيد بشأن فائدة أيقونة دخل رب الأسرة

أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حساب المواطن يوضح تأثير الدعم حال وجود عمالة لدى المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن تأثير مبلغ الدعم على مستفيد حال وجود عمالة له، حيث ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر "تويتر" استفسارًا من مستفيد قائلًا: "انا باستقدم سائق خاص هل يؤثر على الدعم او هل ينقص من الدعم"، ورد حساب المواطن على المستفيد... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا


اعرف برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا

شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن فرد مستقل رقم حساب المواطن رقم الطلب دخل رب الاسرة خدمة المستفيدين حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن ايقونة دخل رب الاسرة الحصول على رقم الطلب التسجيل في حساب المواطن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status