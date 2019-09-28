حساب المواطن يقدم طريقة الحصول على رقم الطلب

يقدم حساب المواطن للأشقاء في المملكة العربية المستفيدين من دعم البرنامج، طريقة الحصول على رقم الطلب، حيث وردت لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع "تويتر" سؤالًا من مستفيد بهذا الشأن، حيث قال: "الله يعافيك شلون اطلع ، رقم الطلب ؟!".





ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين قائلًأ: "في حال رغبتك بمتابعة طلب سابق على خدمة صوتك مسموع يتم إضافة رقم الطلب المرسل على رقم الجوال المسجل، ولإنشاء طلب جديد يمكنك معرفة ذلك عن طريق الرابط التالي: https://youtube.com/watch?v=eb8bao1rUg8 ، نسعد بخدمتك".





في حال رغبتك بمتابعة طلب سابق على خدمة صوتك مسموع يتم إضافة رقم الطلب المرسل على رقم الجوال المسجل، ولإنشاء طلب جديد يمكنك معرفة ذلك عن طريق الرابط التالي https://t.co/THa6QpifAX ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 27, 2019



