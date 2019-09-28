فاطمة المازمي: برنامجي على MBC عن الأزياء والموضة

قالت مصممة الأزياء والإعلامية فاطمة المازمي، أنها توعد جمهورها خلال الفترة المقبلة بعدد من المفاجآت الجديدة بالبرنامج الجديد الذي يتضمن كثير من المسابقات الخاصة بالأزياء مشيرة الي ان برنامجها الجديد يحمل اسم "أزياء فاطمة".

وأضافت فاطمة المازمي في تصريحات لها اليوم السبت، ان البرنامج الجديد، سوف يذاع علي فضائية mbc وعلي احد شبكاتها ومحطاتها الشهيرة، مؤكدة أنها من خلاله سوف تقدم اشهر انواع الصيحات العالمية في الأزياء، مشيرة الي أن البرنامج سوف يغير شكل الموضة بالعالم العربي.

واختتمت ان برنامج "أزياء فاطمة لها علاقة ايضا بتنسيق ألوان الملابس، اضافة الي انه يهتم بفن الجمال والأزياء والموضة، وتستضيف من خلاله عدد كبير من نجوم الموضة في الوطن العربي.