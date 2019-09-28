ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاطمة المازمي: برنامجي على MBC عن الأزياء والموضة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:22 م
Advertisements
فاطمة المازمي: برنامجي على MBC عن الأزياء والموضة
فاطمة المازمي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

قالت مصممة الأزياء والإعلامية فاطمة المازمي، أنها توعد جمهورها خلال الفترة المقبلة بعدد من المفاجآت الجديدة بالبرنامج الجديد الذي يتضمن كثير من المسابقات الخاصة بالأزياء مشيرة الي ان برنامجها الجديد يحمل اسم "أزياء فاطمة".

 

وأضافت فاطمة المازمي في تصريحات لها اليوم السبت، ان البرنامج الجديد، سوف يذاع علي فضائية mbc وعلي احد شبكاتها ومحطاتها الشهيرة، مؤكدة أنها من خلاله سوف تقدم اشهر انواع الصيحات العالمية في الأزياء، مشيرة الي أن البرنامج سوف يغير شكل الموضة بالعالم العربي.

 

واختتمت ان برنامج "أزياء فاطمة لها علاقة ايضا بتنسيق ألوان الملابس، اضافة الي انه يهتم بفن الجمال والأزياء والموضة، وتستضيف من خلاله عدد كبير من نجوم الموضة في الوطن العربي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status