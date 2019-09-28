وزير الاستثمار تمثل مصر في جلسة رفيعة المستوى حول التمويل من أجل التنمية

مثلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مصر فى جلسة رفيعة المستوى حول التمويل من أجل التنمية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، بحضور تيجانى محمد باندى رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ونانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وبيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، وسولا ديفيد برها المدير التنفيذى لمناطق أفريقيا بمجموعة ستاندرد بنك.





وقالت الوزارة، اليوم، على موقعها الرسمى، إن الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية، والذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد الأول منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا عام 2015.





من جانب آخر التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وتعمل الأونكتاد على جمع بيانات التجارة والاستثمار العالمى ونشرها سنويا.





وتطرق اللقاء - بحسب الموقع الرسمى للوزارة - إلى المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار فى الدول.





وبدوره أشار جيمس زان لأهمية شمول بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لكافة المعلومات من مختلف القطاعات، وذلك فى ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها فى الدول المتقدمة.





خلال اللقاء وجهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى دعوة لجيمس زان، للمشاركة فى منادى أفريقيا الذى سينعقد فى نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.











