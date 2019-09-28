"السيمفوني" يعزف من موسيقى الأفلام العالمية ويكرم اسم فيللينى بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة العازفين الامريكية جانيت سونج (فيولينة)، الايطالى فيدريكو موندليتشى "ساكسفون"، الروسية فيكتوريا كابرلوفا (تشيللو) ومغنية الأوبرا أمينة خيرت، وذلك فى الثامنة مساء السبت 28 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة من اشهر المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لعدد من اشهر الافلام السينمائية العالمية منها العودة الى المستقبل لـ الان سلفسترى، جوراسيك بارك – سوبر مان لـ جون ويليامز، الفيولينة الحمراء لـ جون كوريجليانو، لورانس العرب لـ موريس جار، المهمة لـ انيو موريكونى، ثم يتم تكريم اسم المخرج السينمائى الايطالى فيدريكو فيللينى بعزف مختارات من المؤلفات الموسيقية التى صاحبت اعماله .

يشار أن الموسيقى التصويرية تعد جزء اساسى من عناصر العمل الدرامى على اعتبار أنها الوسيلة الأقوى التي توفر للجمهور فرصة الاندماج في المشاهد ، كما انها تختلف طبقا للقصة والمشاعر والمواقف والشخصيات ، وتتألف عادة من سلسلة منفصلة مدة كل منها تتراوح من بضع لحظات إلى بضع دقائق، وفى تاريخ السينما كان لها السبق في الأفلام الصامتة فكان يتم التعبير عن المشاهد من خلالها ومع تطور صناعة السينما أصبحت فناً قائما بذاته.

أما المخرج الايطالى فيديريكو فيلليني ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني، بدأ في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام أخرجها أخرون فى الفترة من 1943 حتى 1952عمل بوظائف مختلفة منها محرر لصفحة الجرائم ورسام للكاريكاتير، ثم بدأ مسيرته الفنية ككاتب كوميدي لصالح الممثل ألدو فابريزي وحقق نجاحه الاول عام 1945 حين شارك في كتابة سيناريو فيلم مدينة مفتوحة وهو من أهم أعمال المخرج روبيرتو روسيليني ضمن الحركة الواقعية الجديدة والذى قام بإخراج فيلم طرق الحب وتضمن جزءاً يستند عن قصة كتبها فيلليني، وشهد عام 1950 المحاولة الاخراجية الاولى لفليني وذلك بتعاونه مع المخرج الشهير ألبيرتو لاتودو فى فيلم اضواء متنوعة وتوالت أعماله الناجحة حتى توفى فى روما 31 أكتوبر 1993.