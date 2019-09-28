قبل مواجهة كانو سبورت.. أرقام مثيرة من تاريخ الأهلي الإفريقي

يستضيف فريق الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر لعام 2019، على أرضية ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري، بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما، صلاح محسن ووليد سليمان، ليقترب المارد الأحمر بقوة من التأهل لدور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل ايضًا من أجل حجز تذكرة العبور للدور التالي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام الأهلي في بطولات إفريقيا قبل مواجهة كانو سبورت الغيني:-





- الأهلي خاض 355 مباراة خلال مشاركاته بالبطولات الإفريقية المختلفة (275 في دوري أبطال إفريقيا – 44 في كأس الكؤوس الإفريقية – 24 بكأس الكونفيدرالية – 4 بكأس الاتحاد الإفريقي – 8 بكأس السوبر الإفريقي)





- حقق الأهلي 182 انتصارًا خلال مشاركاته الإفريقية (137 في دوري أبطال إفريقيا – 25 في كأس الكؤوس الإفريقية – 12 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية – 2 بكأس الاتحاد الإفريقي – 6 بكأس السوبر الإفريقي)





- تعادل الأهلي في 90 مباراة بالبطولات الإفريقية، وخسر 83 مباراة، وسجل 538 هدفًا، واستقبلت شباكه 273 هدفًا.





- تحمل مباراة الأهلي ضد كانو سبورت الغيني اليوم رقم 179 للأهلي على ملعبه في بطولات إفريقيا، حيث سبق وخاض 178 مباراة على أرضه، فاز في 143 مباراة وتعادل في 26 مباراة وخسر 9 مباريات.





- سجل الأهلي 408 هدفًا خلال المباريات التي خاضها على ملعبه في بطولات إفريقيا، واستقبلت شباكه 95 هدفًا.





- بينما لعب الأهلي 174 مباراة خارج ملعبه في بطولات إفريقيا، فاز في 38 مباراة، وتعادل في 64 مباراة ، وخسر 72 مباراة، وسجل 130 هدفًا، واستقبلت شباكه 176 هدفًا.





- وخاض الأهلي 3 مباريات إفريقية على أرض محايدة فاز في مباراة وخسر مباراتين.





- حصد النادي الأهلي 19 لقبًا إفريقيًا عبر تاريخه الطويل ( 8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا – 4 كأس الكؤوس الإفريقية – 6 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية)، بالإضافة للقب وحيد لبطولة الأفروآسيوية.





- ويعد حسام عاشور قائد الفريق الأكثر مشاركة في بطولات إفريقيا بـ 155 مباراة، يليه وائل جمعة مدافع الأحمر السابق بـ 114 مباراة، ثم أحمد فتحي 95 مباراة، وشادي محمد 94 مباراة، وعماد متعب 93 مباراة.



