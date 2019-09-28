ضبط تشكيل عصابي بحوزته 40 ألف قرص مخدر بالإسكندرية
السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:05 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر.
تعود البداية، عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم " 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتى الإسكندرية ومطروح".
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوتهم " 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
تعود البداية، عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم " 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتى الإسكندرية ومطروح".
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوتهم " 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
Advertisements
- ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 88 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش وبندقية خرطوش بالإسكندرية
- ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 14 ألف قرص مخدر قبل ترويجهم بكفرالدوار
- ضبط 250 ألف قرص ترامادول بحوزة سائق في العامرية
- ضبط 400 ألف قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص في مطروح
- ضبط 140 ألف قرص كبتاجون و210 كيلو بانجو في حملات بـ 4 محافظات
- ضبط 11 ألف قرص مخدر في حملات أمنية بـ5 محافظات
- ضبط سائق وصديقيه بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بمنوف
- سقوط عاطل بحوزته 150 ألف قرص كبتاجون مخدر بمطروح قبل ترويجهم
المزيد عن: مصر قرص مخدر الاسكندرية اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر