ضبط تشكيل عصابي بحوزته 40 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر.



تعود البداية، عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم " 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتى الإسكندرية ومطروح".



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوتهم " 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

