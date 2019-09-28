انفجار بالقرب من مركز الاقتراع في مدينة قندهار الأفغانية

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وقع انفجار قرب مركز اقتراع في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان اليوم السبت بعد ساعة فقط من بدء الناخبين في طابور الانتظار للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.



وأسفر انفجار في مركز اقتراع في مسجد بمدينة قندهار جنوب أفغانستان عن إصابة 16 شخصًا، وفقًا لمصدر أمني.



ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الانفجار.



وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية في كابول أن 21 مدنيًا على الأقل وقوات أفغانية جُرحوا في حوالي 12 هجومًا صغيرًا نفذته طالبان خلال الساعات الخمس الأولى من التصويت.



وقال المدير العام للعمليات والتخطيط في وزارة الداخلية عبدالمقيم عبد الرحيم: "يبدو أن الخطة الأمنية المستخدمة لمنع الهجمات تعمل حتى الآن، ولقد أحبطنا هجمات المتمردين".



ويتجه أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس من بين عشرات المرشحين المسجلين. ولكن من المرجح أن يتنافس السباق على الرئيس الحالي أشرف غني ونائبه السابق عبد الله عبد الله.



ولا توجد نساء يترشحن للرئاسة، ولا تظهر سوى ثلاث نساء في الاقتراع لمنصب نائب الرئيس.



سيلعب الفائز دورًا مهمًا في سعي البلاد لإنهاء الحرب مع طالبان وأي استئناف للمحادثات بين المتمردين والولايات المتحدة التي تم إلغاؤها في وقت سابق من هذا الشهر.



وهددت الجماعة المتشددة، التي تسيطر على البلاد أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بنظامها في عام 2001، الناخبين بالابتعاد عن الانتخابات أو مواجهة عواقب وخيمة.



ولحماية الناخبين ومراكز الاقتراع، وتم نشر عشرات الآلاف من القوات الأفغانية في 34 مقاطعة.



وتم تسجيل حوالي 9.6 مليون شخص من أصل 34 مليون شخص في أفغانستان للتصويت في حوالي 5000 مركز اقتراع ستتم حمايتها من قبل حوالي 100000 جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأمريكية.



وفي مقاطعة فارياب الشمالية، واشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان في ست مناطق، مما أجبر الناس على البقاء في منازلهم والامتناع عن التصويت.



وقالت طالبان في بيان أن مقاتليها هاجموا مراكز الاقتراع في إقليم لغمان، شرق أفغانستان.



وقال مسؤولون أن أربعة انفجارات في مدينة جلال اباد بشرق البلاد عطلت التصويت في بعض المحطات.



وقال مسؤولون أن الانفجارات ضربت كابول وغزنة.



وكثفت الجماعة الإسلامية المتشددة هجماتها على القوات الأفغانية والأجنبية عقب انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر.



وأدت الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة إلى تدمير مخابئ طالبان وداعش، ولكن عشرات المدنيين وقعوا في تبادل لإطلاق النار هذا الشهر.

