إجبار النجمة الأمريكية اوبرى اوداى على خلع قميصها على متن الطائرة (صور)

نشرت النجمة الأمريكية الشهيرة اوبرى اوداى "بوست" غاضب، حول مضيفة طيران الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، قالت فيها إنها أجبرتها على خلع قميصها، وتغييره من الداخل إلى الخارج بزعم أنه كان يحمل كلمة "بذيئة".

تقول في تغريداتها، التي شاركتها متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أقم أبدًا بالطائرة، وقد عاملتني المضيفة وكأنني طفل مُعاقب في الرحلة بأكملها، حتى انها جعلنتي أخلع ملابسي أمام الطائرة بأكملها لأنها لم يعجبها قميصي.

اوداي، سألت مضيف ذكر ما إذا كان لديه قميص آخر ترتديه، قال لا، وفقًا للمسافرين الآخرين على متن الطائرة، ثم هددت بنشر الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي - وهو ما فعلته - حيث قامت بخلع قميصها أمام الطائرة، قال شهود إنها كانت يمكن أن تذهب إلى الحمام بحثًا عن الخصوصية لكنها لم تفعل.

استجابت شركة الطيران للنجمة على صفحتها بموقع Twitter، طالبةً منها إرسال رسالة مباشرة لممثليها، لكنها رفضت وقالت إنها تعرضت للإهانة والانزعاج.

ركاب آخرون، كانوا على متن الطائرة تحدثوا عن الحادث بشكل مختلف، أخبر البعض موقع TMZ الترفيهي أن مضيفة الطائرة سألتها في البداية عما إذا كانت ستغير قميصها، لكن المغنية الشهيرة، هددت بنشر طلبها على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور وقالت إنها ليس لديها شيء آخر لاستبدال القميص.

ثم طلبت منها مضيفة الطيران أن تلبس القميص من الداخل للخارج "مقلوبًا"، وهنا قامت بتغييره أمام الركاب الآخرين بدلًا من الذهاب إلى الحمام، وقالوا إن ذلك كشف حمالة صدرها للجميع على متن الطائرة.

في سياق مختلف، كانت أوبري أوداي، قد احتلت عناوين الصحف في وقت سابق، بعد أن كشفت، عن العلاقة التي جمعتها بـ دونالد ترامب الابن، وقالت إن علاقتهما ليس لها أي ارتباط بواقعة انفصاله عن زوجته فينسيا.

وصرح عدد من الأصدقاء المقربين لأوبري، لموقع "TMZ"، أنها كانت على علاقة بنجل رئيس الولايات المتحدة، ولكنها لم تبدأ إلا بعد انتهائها من تصوير فيلمها "The Celebrity Apprentice".