كورة لايف Salah مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

بث مباشر لـ مباراة ليفربول و شيفيلد من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" حيث من المتوقع ان تشهد مباراة ليفربول و شيفيلد أحداث مثيرة بين الفريقين من أجل الصراع على الفوز بالبريميرليج، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ليفربول و شيفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي.





بث مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد





يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، في الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب " برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





مشاهدة مباراة ليفربول و شيفيلد بث مباشر





ويسعى رفقاء محمد صلاح الى حصد الثلاث نقاط من اجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتى.





موعد مباراة ليفربول و شيفيلد





تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





بث مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد





ويسعى شيفيلد أمام ليفربول لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة ايجابية مستغلا عاملي الارض والجمهور ، حيث فاز فى مباراتين وخسر فى مثلهما وتعادل فى لقائين أيضا .





مشاهدة مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد





ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام منافس عنيد على أرضه، والتسجيل لمطاردة هداف الدوري الإنجليزي أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 8 أهداف ، بينما يملك نجمنا المصري أربع أهداف فقط.











