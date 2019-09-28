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كورة لايف Salah مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
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كورة لايف Salah مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر لـ مباراة ليفربول و شيفيلد من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" حيث من المتوقع ان تشهد مباراة ليفربول و شيفيلد أحداث مثيرة بين الفريقين من أجل الصراع على الفوز بالبريميرليج، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ليفربول و شيفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي.

بث مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، في الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب " برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول و شيفيلد بث مباشر

ويسعى رفقاء محمد صلاح الى حصد الثلاث نقاط من اجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتى.

موعد مباراة ليفربول و شيفيلد

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد

ويسعى شيفيلد أمام ليفربول لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة ايجابية مستغلا عاملي الارض والجمهور ، حيث فاز فى مباراتين وخسر فى مثلهما وتعادل فى لقائين أيضا .

مشاهدة مباشر مباراة ليفربول و شيفيلد

ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام منافس عنيد على أرضه، والتسجيل لمطاردة هداف الدوري الإنجليزي أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 8 أهداف ، بينما يملك نجمنا المصري أربع أهداف فقط.



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