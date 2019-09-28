"أوراق قطر".. كتاب يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان بأوروبا

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقرير عن كتاب "أوراق قطر" لكاتبين فرنسيين، وهو يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان في أوروبا.



حيث كشف الكاتبان الفرنسيان، عن الترتيبات القانونية المعقدة وغير القانونية التي تتبعها قطر من خلال مؤسسة قطر الخيرية لإخفاء الهدف الأساسي لجماعة الإخوان في أوروبا، ويمتلىء الكتاب بالوثائق التي لا تحصى من خطابات صادرة عن مؤسسة قطر الخيرية لتمويل إقاامة مشروعات مثل المدارس والجامعات في جميع أنحاء أوروبا.



وأوضح الكتاب، نشاط المؤسسات التي تنشر فكر الإخوان الذي يدعو إلى خلق مجتمع موازي في أوروبا تحكمه القوانين الدينية المتطرفة.



وعلى الرغم من تصريحات السلطات القطرية بأن مؤسسة "قطر الخيرية" تمول أساسا من قبل الأفراد، إلا أن مؤلفين الكتاب نشرا قائمة أهم الجهات المانحة وفي مقدمتها الديونان الأميري، حيث مولت الجمعية 47 مشروعا في إيطاليا التي جاءت في المركز الأول من حيث عدد هذه المشروعات، تليها فرنسا بنحو 22 مشروع، ومن ثم أسبانياأ، وأخيرا ألمانيا بنحو 10 مشروعات.



وكشف الكتب في حوار مع عميل الاستخبارات الفرنسي تفاصيل التمويل القطري لأحد المراكز المرتبطة بجامعة الإخوان بإجمالي 5 ملايين يورو، حيث أتت التبرعت من مؤسسة قطر الخيرية، فضلا عن 5 ملايين أخرى في 2016، والسؤال الذي اتخذه كتاب أوراق قطر يركز على أهمية اتخاذ موقف مع هذه المشروعات الممولة قطريا والتي تعد جزء من مشروع بعيد المدى يهدف إلى توسيع استراتيجية قطر في أوروبا، ولمتمثلة في تعزيز مكانة قيادات جماعة الإخوان.



