العثور على طفل بجوار مسجد بالعاشر من رمضان

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عثر عدد من أهالي المجاورة 44، بالعاشر من رمضان، على طفل رضيع ملقى بجوار المسجد الصغير بالمجاورة.



تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من المقدم طارق سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من عدد من أهالي المجاورة 44 التابعة لدائرة القسم، بالعثور على طفل رضيع، حديث الولادة.



وعثر على الطفل مُلقى بجوار المسجد الصغير بالمجاورة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.





في سياق متصل، حرص عدد من رجال العمل الأعمال والعمل المجتمعي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على توفير أتوبيسات لنقل المواطنين والعمال الراغبين في المشاركة بالمسيرة المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة.



وقام المواطنين بالتقاط الصور التذكارية ورفع العلم المصري قبل استقلال الحافلات لمغادرة المدينة في طريقهم للقاهرة، فيما شهدت محافظة الشرقية حالة من الهدوء التام بمختلف المراكز والميادين الكبرى، وذلك بالتزامن مع الدعوات التي أُطلقت تدعو المواطنين للنزول.



في سياق مختلف، اختتمت فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 24 بأرض "الفروسية" بمركز بلبيس، والتي انطلقت بمشاركة أعضاء ونوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، حيث يتضمن المهرجان مسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة والغير مسجلة من الأناث والذكور، على مدار اليومين الخميس والجمعة، ويمنح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.





