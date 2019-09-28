بسبب تصريحات صحفية.. ننشر تفاصيل الخلاف بين نجوى فؤاد ودينا

أعمال نجوى فؤاد في السينما المصرية



أعمال الراقصة دينا السينمائية





ويعد أبرز أدوارها في السينما "ابن عز" و"عليا الطرب بالثلاث" و"البلياتشو" و"حد سامع حاجة" و"ولاد البلد" و"شارع الهرم" وغيرها من الاعمال السينمائية.



وفي نفس السياق قدمت"دينا" مجموعة من الأعمال المتميزة في التلفزيون والدرما منها: "فريسكا" و"رد قلبي" و"ريا وسكينة" و"رمانة الميزان" و"الأشرار" و"خاص جدا" و"وعد ومش مكتوب".





انتشر مؤخرًا تصريحات للراقصة المعتزلة دينا، أشعلت الخلاف بينها وبين الفنانة نجوى فؤاد، الأمر الذي استدعى نجوى فؤاد الإتصال بدينا لمعرفة ماذا يحدث ومدى صدق الكلام الذي يقال في الوسط الفني.حيث ذاع خبر أن "دينا قالت على نجوى بإنها "شطبت" في مجال الرقص، وأن الساحة الفنية تخلو من أي راقصة مصرية محترفة في الوقت الحالي.وفي نفس السياق أنكرت "فؤاد" الهجوم على دينا خلال المكالمة التي أجرتها معها، مشيرة على أنها لم تُجر أية مقابلة صحافية في الآونة الأخيرة، قائلة لمخاطبتها: "لو عاوزة تواجهيني بللي كتب كدة أنا تحت أمرك".فقامت "دينا" بالرد علي نجوى قائلة: "أواجهك بمين؟ أنتي نجوي فؤاد اللي طول عمرها ست راقية وشيك وأنا واثقة فيكي".وبدت معالم التعب واضحة علي صوت فؤاد في المكالمة، الأمر الذي آستعدى دينا للسؤال عن سبب تعب صوتها، فكشفت لها نجوى فؤاد أنها تعرضت إلى وعكة صحية بسيطة في الفترة الماضية.وكان أول عمل للفنانة نجوى فؤاد في السينما المصرية هو تسجيلها أول أغنيتين بصوتها وقالت كل الذين استمعوا إلى غنائها أن صوتها فيه شيء غريب.وكما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1959 قالت نجوى إنها لم تفكر على الإطلاق في احتراف الغناء من قبل، لكن الصدفة وحدها هي التي حولتها من راقصة فقط إلى راقصة ومطربة.ففى مكتب الموزع السينمائى عبد الرحيم يزدى تقابلت مع المطربة فايزة أحمد التي بدأت تدندن وهي جالسة وحاولت تقليدها، فسكتت فايزة واستمريت أنا في الغناء وحدى، وقبل أن تنتهى الأغنية كان المخرج حسين فوزى والموسيقار أحمد فؤاد حسن يتفقان مع الملحن محمد ضياء على تلحين أغان جديدة لى.وأضافت نجوى فؤاد، أن ضياء اشترط إجراء امتحان لى قبل الموافقة على التلحين لكنى اجتزت الامتحان بنجاح.بعد بروفتين كانت نجوى فؤاد تسجل أغنيتين جديدتين من كلمات إسماعيل الحبروك وتلحين محمد ضياء لتقديمهما في فيلم جديد، وتقول كلمات الأغنية الأولى "يا واد يا سكرة": "يا نصيبى وقسمتى يا أعز فرحتى.. يا هنايا في دنيتى يا واد يا سكرة.لم تتوقف الموهبة الفنية لـ"دينا" عند الرقص الشرقي فقط بل امتدت لتشمل التمثيل والغناء في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.