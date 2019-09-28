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"السيسي" ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
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السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر
الرئيس السيسي
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كريم وزيري
 
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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية في تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.

وأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن شعب مصر العظيم بقياداته الوطنية الواعية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة القادرة على مواصلة مسيرته الحضارية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
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