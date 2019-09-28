"الفجر الرياضي" يستعرض مشوار الترسانة للموسم الجديد

اعتذار جعفر والتعاقد مع ميهوب



بداية فترة الإعداد



القائمة الأولى



اللاعبين الراحلين عن الترسانة



التعاقدات الجديدة



وأحمد عارف توتي لاعب السكة الحديد، وجون كونجا ظهير أيسر كيما أسوان، ومحمد ماهر ظهير أيمن إنبي.







الاقتراب من ضم هدّاف الزمالك





اقترب مجلس إدارة الترسانة من حسم صفقة أحمد جعفر مهاجم الترسانة وبتروجت وطلائع الجيش السابق، عقب التوصل لاتفاق رسمي، قبل أيام من غلق باب القيد.





معسكر برج العرب





وأقام الترسانة معسكر في برج العرب خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس، لعب خلالة مبارتان حيث تعادل مع إف سي مصر 1-1، بينما خسر أمام فاركو 0-1.





المباريات الودية





خاض الترسانة 12 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث إفتتاح تجاربة يوم 23 يوليو بالفوز على بني سويف 4-3، ثم خسر من فريق خورفكان الإماراتي 0-1، وتعادل مع الصفوة 0-0، ثم خسر من أحد السعودي 0-1، وفاز على الشعلة 3-1، ثم خسر أمام فاركو 0-1، وتعادل مع نادي مصر 1-1، وبلدية المحلة 0-0، وخسر من بترول أسيوط 0-2، وفاز على الإنتاج الحربي 1-0، وتعادل مع المقاولون 0-0، وخسر من الإتصالات 0-1.



ومن المقرر أن يستضيف الترسانة نظيره فريق دمنهور في السادسة من مساء الإثنين المقبل، ثم يواجه المنصورة عصر الخميس.





الجهاز الفني للترسانة





يقود الترسانة جهاز فني بقيادة علاء ميهوب، يعاونه مؤمن عبد الغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حسن مدير إداري، وسيد حامد علاج طبيعى، وقاسم قدري مدرب أحمال، وكريم شحاته مدير كرة.



- مباريات الترسانة في الدور الأول :



1- الترسانة X منتخب السويس



2- نجوم المستقبل X الترسانة



3- الترسانة X المريخ



4 - جمهورية شبين X الترسانة



5- الترسانة X الداخلية



6- سيراميكا X الترسانة



7- الترسانة X بتروجت



8- الزرقا X الترسانة



9-الترسانة X القناة



10- النصر X الترسانة



11- كوكاكولا X الترسانة



يبحث نادي الترسانة عن عودة الفريق الأول للدوري الممتاز، بعد غياب طويل، حيث يستعد مسئولو الشواكيش للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، عن طريق تدعيم الصفوف بلاعبين أصحاب خبرات، بجانب لاعبين مميزين من القسم الثاني، في ظل توافر قوام رئيسي من الموسم الماضي.وكان الترسانة قد تعاقد مع علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، استعداداً للموسم المقبل، مع توفير التدعيمات ومقومات التأهل من أجل المنافسة بقوة على قمة المجموعة الثانية.ويقدم "الفجر الرياضي" تقريرا عن الترسانة يتضمن مشواره خلال فترة الإعداد وكيف استعد الفريق لخوض منافسات مجموعة القاهرة :كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق في الموسم الجديد، قبل أن يعتذر عن الإستمرار في المهمة، ويفسخ التعاقد، قبل بداية فترة الإعداد، ليتم إسناد المهمة إلى علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق.انطلقت فترة الإعداد للترسانة مطلع الأسبوع الثاني شهر يوليو، بحضور عدد من اللاعبين القدامى، وبعض التعاقدات الجديدة التي كانت قد إنضم للفريق قبل إنطلاق التدريبات، وشهدت المرحلة الأولى من فترة الإعداد، تجهيز اللاعبين بشكل تدرييجي، لإستعادة المستوى البدني.شهدت قائمة الترسانة قيد 14 لاعب، من اللاعبين القدامى وهم أشرف بخيت، عبد الله محمد، أحمد هشام، طارق وطني، ومحمود شاكر، وإيهاب ياسر، وهشام رجب، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد جمال، وابراهيم منصور، وأحمد عماد، ووليد فوزي، ورضا سيد.رحل عن صفوف الترسانة 19 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهم عمرو خليل ومحمود حربي وأحمد عبد منعم وعماد حلمي وهارون إسماعيل وريعو ورضا العزب وعمار شحاتة ومحمد فوزي وعاصم شيكا ومهاب ياسر ومحمود كشلط ومحمد مصطفي "ميدو" والسيد حمدي وحسين حمدي ورزاق ابو بكر وأحمد أنيس وحكيم آلابي، ومصطفى ناصر.حصل الترسانة على توقيع 11 لاعب حتى الآن، وهم : أحمد حسين حارس المريخ، وعمر جابر حارس الفيوم، وسيد حمدي مهاجم بورتو، واسلام حازم لاعب النجوم، ومحمد مجدي كريسبو لاعب سيراميكا، ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة، وبركات حجاج لاعب إنبي، ومحمد عضل لاعب الأهلي والإنتاج،