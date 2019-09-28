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رينيه فايلر يبعد وليد أزارو عن هجوم الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:01 م
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رينيه فايلر يبعد وليد أزارو عن هجوم الأهلي
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 
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ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي إبعاد وليد أزارو مهاجم الفريق عن خط الهجوم بتغيير مركزه خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا.

 

واستشار رينيه فايلر معاونيه في إمكانية الدفع بالمهاجم المغربي وليد أزارو في مركز الجناح نظرًا لما يتمتع به سرعة وقوة بدنية قادرة على خلق هجمات خطيرة للفريق، الأمر الذي أكد عليه شعيب شعيب مدرب الأحمال الجديد.

 

ويحسم فايلر القرار النهائي بشأن الدفع بأزارو في مركز الجناح من عدمه قبل لقاء بطل غينيا المقرر له اليوم السبت.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

 

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

 

الأهلي في نزهة كروية أمام كانو سبورت

 

يستضيف فريق الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يجمع بينهما في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لذلك تبدو مهمته سهلة في استاد برج العرب بالإسكندرية مع مدربه رينيه فايلر الذي يبحث عن فوز عريض يسعد جماهير القلعة الحمراء.

 

وقاد رينيه فايلر الأهلي للتتويج بلقب السوبر المصري ثم فاز على سموحة بهدف نظيف بعد أن كان قد تغلب على كانو سبورت في الذهاب لذلك يبحث فايلر عن الفوز الرابع.

 

ويغيب عن الأهلي أمام كانو سبورت مروان محسن ومحمود متولي للإصابة بينما استعاد وليد أزارو وصلاح محسن من الإصابة بالإضافة إلى باقي أفراد القائمة عمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وأيمن أشرف ومحمد الشناوي

 

وطلب فايلر من نجوم الأهلي تقديم عرض قوي وإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف للتأكيد على قوة الفريق وسعيه نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

 

بينما يأمل بطل غينيا الاستوائية في تقديم عرض مشرف أمام الأهلي في لقاء الليلة أملًا في تحقيق نتيجة تاريخية تحسب له أمام المارد الأحمر.


 

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