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اللوائح تهزم الزمالك في صفقة مدافع الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
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اللوائح تهزم الزمالك في صفقة مدافع الأهلي
حسين السيد
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الفجر الرياضي
 
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تداولت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية بحصول نادي الزمالك على توقيع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظرا لأحقية اللاعب في التوقيع لأي ناد في يناير لانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

 

من جانبه، فجر مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للنادي، أن عقد حسين السيد لن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأن اللاعب عقده ممتد لموسم أخر.

 

وأوضح المصدر أن حسين السيد قام بتجديد عقده لمدة موسمين أثناء إتمام إعارته إلى السعودية في يناير قبل الماضي.

 

وتابع أن أنباء توقيع حسين السيد لنادي الزمالك غير صحيحة بالمرة وأنه عقد جلسة مع اللاعب وحذره من التطرق إلى ملف الرحيل نهائيًا بعدما تم قيده في قائمة الفريق المحلية.

 

جدير بالذكر أن حسين السيد طلب أكثر من مرة، الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي نظرًا لتواجد علي معلول ومحمود وحيد في نفس مركزه إلا أن الجهاز الفني تمسك بتواجد اللاعب داخل الفريق.


 

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