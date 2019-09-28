أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 28-9-2019

أسعار الخضروات اليوم

تحافظ أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت 28-9-2019 في سوق العبور اكبر سوق للجملة في مصر، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضار وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، و سعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات.





كما سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، و سجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، و سجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات ، و تراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.



