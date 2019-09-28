أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 28-9-2019
السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
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أسعار الخضروات اليوم
تحافظ أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت 28-9-2019 في سوق العبور اكبر سوق للجملة في مصر، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضار وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات.
كما سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات ، وتراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.
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