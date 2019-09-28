أزمة عرض "جوكر" تتفاقم بحظر ارتداء أقنعة البلياتشو عند مشاهدته بأمريكا



وزاد من الأمر سوء فيما يخص الدعاية السلبية ضد الفيلم، أن كشفت صحيفة ديلي ميل، عن أن واحدة من كبرى صالات العرض السينمائي بأمريكا وهي سينمات Landmark،قررت حظر ارتداء قناعة المهرج الشهير الذي تظهر به شخصية جوكر دائما في أفلامها.



وستطبق دار عرض Landmark هذا القرار على المشاهدين القادمين لرؤية الفيلم بصالاتها الخاصة للعرض بداية من طرح الفيلم رسميا.



يأتي ذلك مع موقف الاعتراض الذي أبداه أثناء حوار له مع صحيفة تليجراف البريطانية، بعد توجيه مراسل الصحيفة لسؤال له عن ما إذا كانت مشاهد فيلمه الجديد جوكر، تحرض على العنف.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فينيكس كان يجري حوارا صحفي، مع مراسل تليجراف "روبي كولين"، الذي وجه السؤال للنجم في ندوة صحفية للترويج للفيلم بحضور عدد من المراسلين ورجال الإعلام بمدينة لوس أنجلوس.



وعند توجيه "كولين" سؤاله لخواكين فينيكس، أعترض الأخير وقام مغادرا لغرفة الندوة الصحفية، بعد وصف المراسل للفيلم بأنه قد يعتبر مصدر إلهام للعنف لمن يشاهدوه.



يأتي ذلك بعد عودة فينيكس من فرنسا عقب أن احتفل بالعرض الخاص لفيلم "جوكر" بحضور إعلامي وجماهيري كبير، بالعاصمة الفرنسية باريس.



وكانت قد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من العرض الخاص للفيلم، بحضور خواكين فينيكس، ومخرج الفيلم، بالإضافة لحضور مميز للنجم "رامي مالك".



ويعد هذا هو العرض الأول لفيلم "جوكر" بعد عرضه للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي حصد به الفيلم جائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم لهذه الدورة من المهرجان.



وكان شهر سبتمبر الجاري حافلا بالنجاحات للنجم الكبير خواكين فينيكس، بجانب تتويج فيلمه الجديد JOKER بجائزة الأسد الذهبي.



بالإضافة لحصد الفيلم لاستحسان المئات من النقاد السينمائيين حول العالم، لما قدمه خواكين من أداء مميزة لشخصية جوكر المستوحاة من القصص المصورة.



و تحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.



ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.



وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.



ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.



وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.



وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.



مع اقتراب عرضه رسميا للجماهير بصالات العرض الأمريكية، تعالت مطالبات الجهات الرسمية بوقف عرض فيلم جوكر بالولايات المتحدة، ومنها المباحث الفيدرالية التي اعتبرت الفيلم من أكثر الأفلام المحرضة على العنف.