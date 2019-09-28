بينديكت كومبارباتش يستكمل تصوير "Louis Wain" بلندن

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نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من عودة النجم البريطاني بينديكت كومبارباتش لتصوير مشاهد فيلمه الجديد، Louis Wain بشوارع العاصمة الإنجليزية لندن.



ويعد فيلم Louis Wain، العمل السينمائي الثاني الذي يجمع بين النجم بينديكت كومبارباتش والنجمة الإنجليزية كلير فوي الشهيرة بتجسيدها لدور الملكة إليزابيث الثانية في مسلسل "زا كراون.



وظهر بينديكت في اللقطات المنشورة من موقع تصوير الفيلم، مرتديا لزي رجل نبيل من أوائل القرن التاسع عشر، في إطار الشخصية التي يجسدها.



وتدور أحداث الفيلم حول الرسام البريطاني Louis Wain، الذي عاش في أوائل القرن التاسع عشر، وكان مثار جدلا كبيرا في ذلك الوقت، وكانت أعماله الفنية في معظمها مستوحاة من حيواناته الأليفة، حيث عرف عنه عشقه بتربية القطط.



ذلك بالإضافة لتأثير زوجته "إيملي" في مسيرته الفنية بشكل كبير، وهي التي تجسد شخصيتها النجمة الكبيرة كلير فوي بهذا الفيلم.



واختارت الشركة المنتجة للفيلم، المخرج "ويل شارب"، لإخراجه، وضمت لفريق العمل كل من النجمة الشابة ستيسي مارتن وهايلي سكويرز.



وبدأ تصوير الفيلم رسميا بالرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالموعد الرسمي المخصص لطرحه بصالات العرض السينمائية.



واشتهرت شخصية الفنان Louis Wain في مطلع القرن الماضي، كرسام احترف رسم القطط الصغيرة والكبيرة، واتهم بإصابته بالشيزوفرينيا مع تقدمه في العمر.



وسبق للنجم بينديكت كومبارباتش والنجمة كلير فوي العمل معا في فيلم سينمائي سابق بعنوان، Wreckers، طرح في عام 2011.



ونقل موقع "سبلاش نيوز" تصريحات لبيندكت كومبارباتش عن تجسيده للدور، قال بها، أنه في غاية الحماسة للعمل بهذا الفيلم، وتجسيده لشخصية الرسام Louis Wain التي يرى أن تتمتع بالكثير من روح الشجاعة وحب الدعابة.



كما عبر بينديكت كومبارباتش عن سعادته باختيار المخرج ويل شارب لمهمة إخراج هذا الفيلم، بقوله أنه اختيار موفق، وأنه يعد نفسه واحدا من المعجبين بأعمال هذا المخرج الكبير.



وأضاف بينديكت في تصريحاته أنه سيحتاج للعديد من تدريبات الإعداد لإتقان اللكنة البريطانية في مطلع القرن الـ 19، وسيساعده على ذلك، عمله لفترة طويلة بمسلسل شيرلوك هولمز، الذي ساعده في الحفاظ على لكنته الأم، وسط زخم الأعمال السينمائية التي تطلبت منه التحدث باللكنة الأمريكية.



ويعد النجم بينديكت كومبارباتش من أبرز النجوم البريطانيين الذين نجحوا في ترسيخ مكانتهم بصناعة السينما بهوليوود، بعد النجاح الكبير الذي حصده من تجسيده لشخصية "دكتور سترينج"، ضمن أفلام عالم مارفل السينمائي.



والتي جسد بها شخصية ستينفن سترينج، الطبيب الذي تحول لساحر متقن للفنون القتالية، لينضم بعدها للمنتقمين avengers.



ومن المنتظر أن يعود بينديكت لتقديم شخصية "دكتور سترينج" في جزء جديد ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عالم مارفل السينمائي، سيكون بعنوان "مالتي فيرس أوف مادنس".



وستشهد هذه المرحلة أيضا طرح جزء جديد من أفلام THOR من بطولة النجم الكبير كريس هيمسورث، وسيشهد هذا الجزء تقديم النجمة ناتالي بورتمان بشخصية THOR نسائية للمرة الأولى.

