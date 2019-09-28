رسميا.. إثبات أول تزوير لصالح ميسي جائزة "ذا بيست"

اعتذر اتحاد كرة القدم في نيكاراجوا عن التشكيك في مصداقية الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بشأن الاتهامات حول التزوير في اختيارات أفضل لاعب في العالم خلال جائزة "ذا ببست" معترفًا بارتكاب خطأ عند إرسال الأصوات الخاصة به هذا العام.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وخلف اختيار ميسي أفضل لاعبي العالم العديد من الأزمات، واتهمت اتحادات الكرة في العديد من البلدان "الفيفا" بالتلاعب في الأصوات لصالح هداف برشلونة.

وبعد حفل توزيع الجوائز، يوم الإثنين الماضي، شكك خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا في صحة أصوات بلاده، وقال إنه لم يصوت لأحد رغم ما نسب إليه من اختيار ميسي أفضل لاعب.

لكن اتحاد نيكاراجوا، بعد أن دعم مزاعم باريرا في البداية، تراجع وقال إنه وضع اسم القائد بالخطأ عندما صوت زميله الظهير الأيسر مانويل روساس.

وقال اتحاد نيكاراجوا في بيان في بيان له: "نريد أن نوضح أن هناك سوء فهم ونود الاعتذار"، ورغم اعتذاره فإن ذلك يعد اعترافًا بالتزوير.





وفي القائمة التي نشرها الفيفا، يظهر أن باريرا اختار على الترتيب ميسي ثم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، ورونالدو ثالثا، لكن اتضح لاحقا أن روساس هو من قام بهذا التصويت بالفعل.

ويأتي هذا الجدل بعد شكوى تقدم بها اتحاد الكرة تتعلق بعدم احتساب تصويته لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي احتل المركز الرابع في القائمة النهائية.





ليونيل ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسكيو

أن أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين مهددًا بالغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة تهدد لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

كشفت إذاعة "الشيرنجيتو" الإسبانية عن ميسي قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل من ضمنها مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وكان ميسي قد تعرض إلى هذه الإصابة خلال مباراة برشلونة وفياريال الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني ولم يستطع استكمال المباراة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

وتلعب مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.