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إيمان كمال تكتب: مهرجان الجونة السينمائى.. متعة الأفلام والمنصات الناجحة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
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إيمان كمال إيمان كمال
 
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حضور كبير حرص على التواجد فى فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى من مصر والوطن العربى أيضا. فشهدت السجادة الحمراء للمهرجان حضور النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنى زكى وداليا البحيرى ورانيا يوسف وشيرى عادل وأحمد الفيشاوى وزوجته وخالد سليم وزوجته وكندة علوش وعمرو يوسف والمخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر والدكتور أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشرى وأمينة خليل وأحمد داود وزوجته علا رشدى وهانى رمزى ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا أبى راشد والنجم المصرى العالمى مينا مسعود.

بدأ الحفل بأغنية الفنان أكرم حسنى «سيما» وبعدها كلمة رئيس المهرجان انتشال التميمى الذى قال إن الدورة الثالثة تحمل الكثير من الطموح والأهداف، وإن كل يوم من التسعة أيام هى مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام فى مسابقاته الثلاث هى أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو وغيرها.

وأكد انتشال التميمى أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التى وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازفا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة.

أعلنت النجمة منى زكى من خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسيف وذلك باعتبارها سفيرة لليونيسيف وهى الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

منح النجم المصرى العالمى مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية «EDA»، وهى مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها «آدم»، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال إفريقيا، وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعى للمخرجة مى مصرى وقدم لها الجائزة المخرج هانى أبو أسعد.
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