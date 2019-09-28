بـ"بدلة رجالي".. هدير نبيل تبتعد عن الفساتين فى ختام الجونة السينمائي

لفتت المطربة الشابة هدير نبيل، الأنظار اليها وذلك بارتدائها "بدلة رجالى" فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى، وعلى عكس كل الحضور من نجمات الفن اللاتي ارتدين فساتين سواريه كما هو المعتاد.





مما جعل لوك هدير قد بدا مميزا فى الحفل وجعلها تثير انتباه الحاضرين الذين اثنوا على اطلالتها والتى جمعت بين الاستايل الرجالى ولم تنل فى ذات الوقت من أنوثتها.





هدير فاجئت الجميع بحضورها للمهرجان بتلك الإطلالة المميزة والمعروفة بها.





وكانت هدير نبيل طوال الأيام قد تابعت فعاليات مهرجان الماضية الجونة السينمائى فى الأيام الماضية منذ حفل الافتتاح الى حفل الختام والتقت بعدد من الفنانين الذين قاموا بتهنئتها على نجاح كليبها الأخير " حكايات الحب ".





وتستعد فى نفس الوقت أن تقدم مفاجآت غنائية جديدة لجمهورها فى الفترة المقبلة.





وكرمت إدارة المهرجان الفنان محمد هنيدي، ومنحته جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني الممتلئ بالأعمال الفنية الناجحة.









ويمنح المهرجان كل عام ثلاث جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، الأولى لفنان مصري والثانية لفنان عربي، والثالثة لفنان عالمي.







والجائزة الثانية تمنح لصانعة الأفلام الفليسطينية مي مصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن النجم العالمي صاحب الجائزة الثالثة.





ويقدم الفنان "أبو" أغنية جديدة بعنوان "حبيبي يا ليل"، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.





وتعد هذه المرة الثانية لتقديم “أبو” أغنيبة بمهرجان الجونة، حيي قدم فى الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي أغنية "3 دقات"مع الفنانة يسرا، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا.



يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر وانتهت أمس 27 سبتمبر، وسط حضور هائل من الفنانين والإعلاميين.





مهرجان الجونة السينمائي يعد من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمع بين العديد من الثقافات ويخلق تواصل بين صاع الفن والجمهور المحب للسينما، و المهرجان يقوم باكتشاف العديد من المواهب ، كما تسعى إدارة المهرجان ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.