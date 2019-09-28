الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد فنزويلا

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أن الوضع الخطير في فنزويلا، يجب أن ينتهي بإجراء انتخابات جديدة.

وحذر الاتحاد الأوروبي، من أنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، لتسريع وتيرة التغيير.

وقال التكتل في بيان، بعد فرض حظر سفر على سبعة مسؤولين فنزويليين آخرين في الأمن والمخابرات متهمين بالتعذيب وتجميد أصولهم: "يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده اتخاذ المزيد من الإجراءات".