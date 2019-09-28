يلا شوت match barca مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر beIN live كورة لايف PLUS رابط ماتش برشلونة جودة متعددة now

مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مساء اليوم 28 من سبتمبر فى بطولة دورى المحترفين الاسباني حيث Barcelona vs Getafe فى مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة مع خيتافي فى بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق الدورى الاسبانى وكرة القدم العالمية ضمن منافسات الاسبوع السابع من البطولة فى توقيت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فى مصر وهو يوافق الخامسة مساء بتوقيت فى السعودية بث مباشر مباريات اليوم.





مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر لايف بدون تقطيع بث مباشر لايف.





دورى المحترفين الاسبانى – الجولة السابعة





Barcelona vs Getafe





مباراة برشلونة مع خيتافي





توقيت الساعة 16:00 فى القاهرة





توقيت الساعة 17:00 فى السعودية



