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الأرصاد: لسة شوية على الأمطار.. خلونا نستمتع بالخريف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
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الأرصاد: لسة شوية على الأمطار.. خلونا نستمتع بالخريف
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة معدلها الطبيعي، موضحا أن من سمات فصل الخريف ارتفاع درجات الحرارة ولكن ليس بشكل كبير.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 االصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن وجود الشبورة المائية هى الظاهرة الأكثر تأثيرا في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار حتى الآن.

ونوه بأن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولكن انخفاض الحرارة لا تجعلنا نشعر بارتفاع الرطوبة، وهناك هدوء في حركة الملاحة البحرية، مضيفا: "خلونا نستمتع بالخريف لسه شوية على المطر".

هذا وسنعرض درجات الحرارة االصغرى والكبرى المتوقعة على عدد من محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 22 32
الإسكندرية 20 30
بلطيم 21 30
مطروح 24 30
السلوم 20 29
سيوة 20 31
بورسعيد 23 30
دمياط 22 29
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 34
السويس 21 34
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 20 32
نخل 15 32
نويبع 26 32
طابا 24 31
كاترين 17 32
الطور 23 32
شرم الشيخ 26 36
الغردقة 24 35
المنيا 20 35
أسيوط 20 36
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