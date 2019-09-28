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صدمة في برشلونة.. ليونيل ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسكيو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
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صدمة في برشلونة.. ليونيل ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسكيو
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين مهددًا بالغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة تهدد لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

 

كشفت إذاعة "الشيرنجيتو" الإسبانية عن أن ميسي قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل من ضمنها مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

 

وكان ميسي قد تعرض إلى هذه الإصابة خلال مباراة برشلونة وفياريال الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني ولم يستطع استكمال المباراة.

 

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

 

وتلعب مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.



أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

 


يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

 

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

 

 

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.

 

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