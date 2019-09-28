بعد تعذيبها على يد جدتها وبتر ساقها الطفلة جنى تلفظ أنفاسها الأخيرة في مستشفى المنصورة الدولي

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لفظت الطفلة جنى محمد سمير حافظ البالغة من العمر 5 أعوام، ضحية التعذيب على يد جدتها، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها نتيجة التعذيب وتوقف في عضلة القلب.



وكانت الطفلة تعرضت للتعذيب الوحشي على يد جدتها عقابًا على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لجراحة بتر في أحد ساقيها اليسرى من أعلى الركبة.



وكان الدكتور محمد شريف نائب مدير مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا تابع الحالة الصحية للطفلة عقب إجراء الجراحة وقال إن درجة الوعي 1515، وتم الغيار عليها بمعرفة أخصائي ونائب الأوعية الدموية والدكتور أحمد الموافي النائب الإداري.



وكشف التقرير الطبي للطفلة عن خضوعها لجراحة بتر داخل مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقًا من أعلى الركبة إلى أن توفت على إثر توقف في عضلة القلب وخضعت لمحاولات الإنعاش ولكن دون جدوى.



يذكر أن الطفلة تم استقبالها وحالتها خطرة محولة من مستشفى شربين ومصابة بكدمات وحروق من الدرجة الثالثة وآثار كي نارية، وتورم بالأطراف نتج عنه تسمم دموي وتم تأهيل الطفلة لإجراء جراحة بتر في إحدى قدميها.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة جنى، مشيرًا إلى أنها محتجزة داخل العناية المركزة للأطفال بالمستشفى ولفظت انفاسها الأخيرة.



بتر قدم شاب أسفل عجلات قطار الزقازيق ميت غمر



وعلى صعيد آخر تعرض شاب في العقد الثاني من العمر، إلى بتر في قدمه اليسرى، إثر دهسها أسفل قطار المتوجه إلى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن وصول إشارة من مستشفى ميت غمر، بوصول "وائل الباز خليل"، 38 عامًا، ومقيم بقرية أوليلة، بسحجات وكدمات وأصيب ببتر في ساقه اليسرى أسفل القطار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة، ويخضع المصاب في العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.