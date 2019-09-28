أقنعة "الجوكر" ممنوعة داخل دور عرض الفيلم في أمريكا

ستحظر سلسلة دور عرض "لاندمارك" دخول متفرجين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم "الجوكر" بعد أن عبّرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط "باتمان" في كولورادو عام 2012 عن مخاوفها.





وقالت سلسلة دور العرض "لاندمارك"، ومقرها لوس أنجلوس والتي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره "إنجازاً سينمائياً".





وتنضم دور "لاندمارك" إلى سلسلة دور العرض "إيه. أم. سي" الأكبر في الولايات المتحدة والتي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين.





وفي 20 يوليو 2012 قام رجل بإطلاق غاز مسيل للدموع داخل قاعة سينما في مدينة اوروار في ولاية كولورادو في منصف الليل خلال عرض فيلم من سلسلة "باتمان"، بعدما قام بإطلاق النار على الحضور.



