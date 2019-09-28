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بعد فضيحة مكالمة ترامب.. استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
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بعد فضيحة مكالمة ترامب.. استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا
المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا
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وكالات
 
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قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، استقالته من منصبه، بعد تداعيات مزاعم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل جون بايدن.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن فولكر قدم استقالته بعد يوم من ذكر اسمه في شكوى نشرت يوم الخميس من قبل مجهول تتعلق بضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لإجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

 

وعلى خلفية ذلك تم استدعاء فولكر إلى الكونغرس الأمريكي، الذي أطلق قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله.

 

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا ومساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله.

 

وقالت بيلوسي في نداء خاص: "أعلن اليوم أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله"، مضيفة أن تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، والأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".

 

وطالب بايدن المنافس المحتمل لترامب على منصب الرئاسة بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الأخير ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق معه ومع نجله.

 

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في 25 يوليو محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية تؤكد أن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع أوكرانيا تعني إتاحة تدخل كييف في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يوليو، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

محادثته مع ترامب

وقال زيلينسكي، إن محادثته التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا ينبغي نشرها علنا، كما قلل من تحقيق أوكرانيا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

 

البيت الأبيض ينشر نص المكالمة

ونشر البيت الأبيض مسودة نسخة من محادثة ترامب مع زيلينسكي في 25 يوليو، الخميس، تظهر محاولة ترامب الضغط على أوكرانيا "للتحقيق مع" منافسه بايدن. وتحول هذا الاتصال إلى لب التحقيق لإقالة الرئيس.

 

وقال زيلينسكي للصحفيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عقب ذلك: "أعتقد أن مثل هذه الأشياء، مثل هذه المحادثات بين رؤساء الدول المستقلة، يجب ألا تنشر". لكنه قال أيضا إنه: "لا يخشى" مما نشر.

 

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