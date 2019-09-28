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الكشف عن مخطط الجزيرة وقنوات الاخوان الكاذبة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
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الكشف عن مخطط الجزيرة وقنوات الاخوان الكاذبة
الجزيرة
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وكالات
 
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بثت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت فيه إن حملات شرسة شنها الإعلام القطرى والموالى له، على النظام المصرى والشعب ، منذ عام 2011 ، إذ يسعى النظام القطرى لهدم الدول العربية وعلى رأسها مصر مستخدماً آلته الإعلامية ، ومنذ عام 2014 وضع تميم بن حمد كل إمكانته تحت إمرة تنظيم الإخوان الإرهابى.

 

وأكد تقرير قناة المعارضة ، أن هذه الحرب الإعلامية القطرية ضد الدولة المصرية منذ أحداث 2011، وفى عام 2014 تبلورت الخطة القطرية فى هدم الدولة وشنت حملة شرسة على مصر بهدف تشوية العلاقات المصرية الخارجية ببعض الدول العربية.

 

وحاولت قطع البث عن القمر الصناعى المصرى نايل سات، من أجل سحب الاستثمارات المتواجدة على القمر المصرى لضخها على القمر القطرى.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، جديد مفبرك، عرضته قناة الجزيرة القطرية، وقناتي الشرق ومكملين الإخوانية.

 

حيث عرضت قناة الجزيرة وقناتي شرق ومكملين، مقطع فيديو، وقامت بتركيب صوت مفبرك على التظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وادعت أنها ضمن المظاهرات المعارضة له.

 

وتعرضت الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، لعدد من الدعاوي التخريبية التي تبناها أعداء مصر وجماعة الإخوان الإرهابية؛ للنيل من مصر وشعبها وجيشها ورئيسها.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة، عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة الماضية؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقد العديد من اللقاءات مع رؤوساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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المزيد عن: قناه الجزيره قطر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزيره الإخوان
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