تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي
السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
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علي نبوي
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يحل فريق برشلونة ضيفًا على خيتافي في المباراة التي ستقام على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
ويخوض الفريق الكتالوني مباراة اليوم باحثًا عن الفوز الأول له خارج الديار، حيث لم يتمكن هذا الموسم من تحقيق أي انتصار خارج ملعب الكامب نو.
ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم الثنائي ليونيل ميسي وأنسو فاتي بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.
واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:
تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جونيور
خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور
خط الهجوم : عثمان ديمبلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان
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