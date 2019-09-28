ما الذي حدث للشاب بشير في مطار جربة وما الذي ورطه؟

كدت بعض المصادر أن عملية المكافحة بين الفنان «الشاب بشير» واطار بمطار جربة اليوم زادت في توريط المعني بعد ان تمسك الموظف بحقه في تتبعه قضائيا وعدم إسقاط الدعوى، في المقابل اتهم الشاب بشير الإطار العامل في المطار باحتقارة وتجاهله وعدم إبلاغه بتغيير موعد الطائرة متهما إياه بالتقصير.

يذكر انه تم الخميس إيقاف الشاب بشير في مطار جربة جرجيس وذلك بعد أن أقدم على الإعتداء على موظف في المطار chef d'escale .وذلك بعد أن اكتشف أن طائرته في إتجاه تونس قد غادرت المطار قبل موعدها، ويبدو أنه تم إعلام المسافرين في حين لم يتوصّل المسؤولون إلى طريقة للإتصال به، ليكتشف الأمر في المطار.