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ما الذي حدث للشاب بشير في مطار جربة وما الذي ورطه؟

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
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ما الذي حدث للشاب بشير في مطار جربة وما الذي ورطه؟
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محمد وليد الجموسي
 
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كدت بعض المصادر أن عملية المكافحة بين الفنان «الشاب بشير» واطار بمطار جربة اليوم زادت في توريط المعني بعد ان تمسك الموظف بحقه في تتبعه قضائيا وعدم إسقاط الدعوى، في المقابل اتهم الشاب بشير الإطار العامل في المطار باحتقارة وتجاهله وعدم إبلاغه بتغيير موعد الطائرة متهما إياه بالتقصير.
يذكر انه تم الخميس  إيقاف الشاب بشير في مطار جربة جرجيس وذلك بعد أن أقدم على الإعتداء على موظف في المطار chef d'escale .وذلك بعد أن اكتشف أن طائرته في إتجاه تونس قد غادرت المطار قبل موعدها، ويبدو أنه تم إعلام المسافرين في حين لم يتوصّل المسؤولون إلى طريقة للإتصال به، ليكتشف الأمر في المطار.
وحين بادر الموظف بتفسير ما وقع وإعلامه بتوقيت الطائرة اللاحقة، أقدم الشاب بشير على صفعه والإعتداء عليه لفظيا وقد تم إيقافه بشكل فوري، ووجهت له تهم الإعتداء على موظف أثناء قيامه بوظيفته، والإعتداء على الأخلاق الحميدة، وما يزال إلى الآن رهن الإيقاف في مدنين.
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