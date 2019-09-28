طليق مرام بن عزيزة يورّطها بتسجيل
السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
Advertisements
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
نشر طليق الممثلة مرام بن عزيزة نديم الحباسي رسالة صوتية لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام و هي تهدده بقتل امه. و قد أثارت صدمة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا ان تلك الرسائل خطيرة جدا ولا تليق بممثلة لانها تتحتوى على كلام بذئ و تهديد واضح بالقتل. و يذكر أنه تم ايقاف أول أمس طليق مرام بن عزيزة خلال عودته من فرنسا في مطار تونس قرطاج الدولي من قبل فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ان أظهر جميع المستندات والوثائق التي تفيد قيامه بخلاص كل الشيكات والديون المتخلدة بذمته .
Advertisements