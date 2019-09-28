ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طليق مرام بن عزيزة يورّطها بتسجيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
Advertisements
طليق مرام بن عزيزة يورّطها بتسجيل
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
نشر طليق الممثلة مرام بن عزيزة نديم الحباسي رسالة صوتية لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام و هي تهدده بقتل امه. و قد أثارت صدمة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا ان تلك الرسائل خطيرة جدا ولا تليق بممثلة لانها تتحتوى على كلام بذئ و تهديد واضح بالقتل. و يذكر أنه تم ايقاف أول أمس طليق مرام بن عزيزة خلال عودته من فرنسا في مطار تونس قرطاج الدولي من قبل فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ان أظهر جميع المستندات والوثائق التي تفيد قيامه بخلاص كل الشيكات والديون المتخلدة بذمته .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status