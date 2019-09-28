تفاصيل وموعد التسجيل في قرعة الهجرة للإقامة الدائمة بأمريكا.

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019، أن انطلاق التسجيل في ”قرعة الهجرة 2021 للإقامة الدائمة في️ الولايات المتحدة”، سيبدأ يوم 2 أكتوبر القادم.

وأكدت السفارة في بلاغ لها أن التسجيل مجّاني ويكون حصريّا على الموقع الرسمي www.dvlottery.state.gov.

ويمكن لكل تونسي لديه شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو خبرة مهنيّة أكثر من سنتين (يجب أن تكون المهنة مصادق عليها من وزارة العمل الأمريكية)، التسجيل في قرعة الهجرة.