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الرئيس التنفيذي لمونديال قطر: ندرس توفير أماكن تناول الكحول

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
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الرئيس التنفيذي لمونديال قطر: ندرس توفير أماكن تناول الكحول
مونديال قطر
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وكالات
 
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أعلنت السلطات القطرية، أنها تعمل على خطة لتوفير المشروبات الكحولية للمشجعين، حسبما ذكر مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، خلال جولة للصحفيين في ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، إن "قطر تدرس خيار اعتماد "أماكن مخصصة" لتوفير المشروبات الكحولية خلال البطولة، وذلك للتأكد من توافرها للمشجعين القادمين من الخارج" بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف المسؤول، ردا على سؤال عن السماح باستهلاك الكحول خلال النهائيات، إن "قطر بلد محافظ، بلد متواضع. الكحول ليست جزءا من ثقافتنا، لكن الضيافة هي كذلك".

 

وأوضح "الكحول بطبيعة الحال متوافر هنا، لكنه ليس متوافر بالسهولة ذاتها كما في أماكن أخرى في كأس العالم، نريد أن نتأكد أنها ستكون متوافرة للمشجعين الآتين من الخارج والراغبين بتناول مشروب".

 

وتابع: "نحاول التوصل الى تجهيز أماكن مخصصة يتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة".

 

ووفق ما وصفته اللجنة المنظمة أن شعار كاس العالم 2022 استوحى من "الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء".

 

أما الرقم 8 في شعار كاس العالم 2022 فهو يرمز إلى عدد الملاعب التي ستحتضن البطولة في عام 2022، وقد ظهر على الشعار سمة الـ"كاشيدا" والتي قالت الصفحة إنها إحدى سمات الخط العربي وتستخدم لإضفاء "لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها".

 

ويظهر شعار كاس العالم 2022 على شكل إشارة "لا نهاية"، Road to 2022، إنها ترمز إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة".

 

وكانت قطر فازت بحق تنظيم المونديال عام 2010، ووجه العديد من الاتهامات بـ"الرشوة والفساد" للمسؤولين عن ملفها خلال مرحلة إقناع الاتحادات بالتصويت للملف القطري، لكن الاتحاد الدولي بقي متمسكا بمنح حق الاستضافة لقطر رغم المطالبات بسحبه منها.

 

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر أول من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبركانون أول من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.

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