عماد الدايمي يحذّر الشاهد من تمرير صفقات مشبوهة والقيام بتعيينات قبل مغادرة الحكم

حذر القيادي عن حزب “الحراك” عماد الدايمي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراءه من “قرارات اللحظة الأخيرة قبل مغادرتهم الحكم” قال إنها ستأتي “لفرض أمر واقع أو لتمرير خيارات وصفقات وتعيينات على أساس المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة”.

وكتب الدايمي في صفحته على “فايسبوك” اليوم،”تبلغنا معطيات عن تورط بعض الوزراء في شبهات خطيرة توحي بامكانية حصولهم على منافع شخصية قبيل مغادرتهم “، متعهدا بكشفها للعموم حالما يستكمل التقصي.

وتوجه بالقول الى من أسماهم “شرفاء الادارة في كل وزارة”، قائلا ” لا تسكتوا على أية شبهة أو أي قرار استباقي عشوائي اعتباطي من مسؤوليكم واعلموا الرأي العام بشكل مباشر أو غير مباشر لمحاصرة هذه السلوكات” مضيفا “الى كل الأحزاب والنواب والسياسيين المطلوب الضغط على الشاهد ووزرائه لتجنب أية تعيينات أو تغييرات او منح رخص في الدقيقة تسعين”.





كما توجه بطلب الى القضاة الشرفاء، وكتب لهم “استعدوا لقضايا بالجملة ضد أي وزير يثبت تورطه في شبهة تلاعب او استفادة او محاباة قبيل مغادرت كرسيه”، مشددا على أن “وزراء الصناعة والنقل والفلاحة والتجارة (في اشارة إلى سليم الفرياني وهشام بن أحمد وسمير الطيب وعمر الباهي) معنيين بدرجة أولى بهذا التنبيه بعد أن شدهم الرادار .. والعين على البقية”.