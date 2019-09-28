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المنستير: القبض على تكفيري مصنف خطير محكوم بالسجن لـ12 سنة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
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المنستير: القبض على تكفيري مصنف خطير محكوم بالسجن لـ12 سنة
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالمنستير بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش يوم  الخميس 26 سبتمبر 2019، من نصب كمين محكم وإلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادرة في شأنه حكم يقضي بسجنه 12 سنة.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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