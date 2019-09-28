رسميا الدور الثاني للانتخابات للرئاسية يوم 13 أكتوبر

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيُجرى يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 حسب تصريحه لفرنس 24.

يُذكر أن المحكمة الإدارية تلقت تزامنا مع آخر أجل لتقديم الطعون، 6 طعون في الطور الإستئنافي.

و صرح بفون في وقت سابق انه الإجراء القادم للنظر في هذه الطعون يتمثل في عقد جلسة عامة قضائية في المحكمة الإدارية، إحداها عُيّنت في 28 سبتمر 2019، مما يجعل 13 أكتوبر التاريخ الأقرب للرئاسية.