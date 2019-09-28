راشد الغنوشي يعد بهيئة وطنية للزكاة لمقاومة شبح الفقر

قال رئيس حركة النهضة ، راشد الغنوشي ، الخميس ، إنّ هيئة وطنية للزكاة هي السبيل لمقاومة الفقر و للعدالة الاجتماعية وسد الاختلالات الموجودة في بنيتنا الاجتماعية.

وأضاف الغنوشي ، في ندوة صحفية أُقيمت بمقرّ النهضة، "أريد القول ان صندوق الزكاة الوارد في برنامجنا ليس صندوقا حزبيا، فنحن نطالب بهيئة وطنية للزكاة، يمكن أن ينتخبها البرلمان مثلا، من أجل القضاء على الفقر، وهذه الفكرة ليست خاصة بالنهضة، بل هي مستمدة من تراث تونس قبل أن تنشأ النهضة بمئات السنين، حيث كان الناس يزكون من الصابة الفلاحية، وفكرة الزكاة أكبر ممن أن يأتي بها حزب من الأحزاب، والدين أكبر من النهضة".