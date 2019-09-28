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"الويفي" مجّانا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من اليوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
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الويفي مجّانا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من اليوم
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محمد وليد الجموسي
 
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نشرت الصفحة الرسمية لبلدية تونس المدينة خدمة الويفي wifi المجاني ستنطلق ابتداءً من اليوم في شارع الحبيب بورقيبة وفي حديقة البلفيدار حسب ما أفاد به خليل بن حسين المستشار البلدي.
ويذكر أن حركة النهضة كانت قد وعدت بتركيز خدمة الويفي في الأماكن العامة في البلديات التي ستفوز برئاستها. 
وتترأس بلدية تونس المدينة سعاد عبد الرحيم المرشحة عن حزب حركة النهضة. 
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