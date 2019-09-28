شاهد.. أول ظهور لهنا الزاهد بعد مرضها اثناء شهر العسل (صورة)

طمأنت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها على حالتها الصحية جيدة، موجهة الشكر إلى جمهورها على مساندتها





وعبرت عن محبتها لجمهورها عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وشكرها لهم لدعمهم لها طول فترة مرضها وتلقيها العلاج.





وشاركت الفنانة صورة لها عبر خاصية "الستوري"، في أول ظهور لها بعد فترة مرضها وعلقت قائلة: "شكرًا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".





نهال عنبر تطمئن الجمهور





وكانت رئيسة اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، قالت إنّ الفنانة هنا الزاهد عادت إلى القاهرة، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، قادميْن من سنغافورة، موضحًة أنّها دخلت أحد المستشفيات في منطقة المهندسين.





وأكّدت أنّ الفنانة ستخضع لجراحة خلال السّاعات المقبلة في المعدة، مشيرة إلى أنّ الفحوصات الطبية التي أجرتها بينّت وجود حصوات في المرارة بالمعدة.





ولفتت "عنبر" إلى أنّ الأطباء سيُجرون لها عملية جراحية بالمنظار لتفتيت هذه الحصوات، وربما تقوم باستئصال المرارة في حال تسبّب الأمر في مضاعفات لها.





أحمد فهمي يطلب الدعاء لهنا





طالب أحمد فهمي، من جمهور الزاهد بالدعاء لها، وحذف صورتها في المستشفى بعد أن نشرها على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".





ونشرت "هنا" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مدون عليها: "اللهم اشفنى فلا شافي سواك.. اللهم انت اعلم بوجعى اللهم اشفنى شفاءا لا يغادر سقما عاجلا غير اجلا اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".





فهمى ينشر صورة لزوجته في المستشفى





وعلق أحمد فهمى على الصورة التي نشرها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" قائلا: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".





وأضاف: "بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا، بجد فيه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".





وتابع: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين اهو فى المستشفى".



