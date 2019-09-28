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برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم نابولي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:54 ص
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برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم نابولي
كوليبالي
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محمد الصو
 
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وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان باروتيميو؛ الإسباني فابيان رويز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن رويز؛ أحد أهم الأهداف الأساسية التي يستهدفها برشلونة؛ للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.


وتواجد الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، خلال مباراة نابولي ضد ليتشي، الأسبوع الماضي، من أجل الوقوف على مستوى رويز؛ عن قرب قبل التفاوض الرسمي مع ناديه.


ويحظى رويز بإعجاب كبير من جانب قادة البرسا، خاصة وأن أسلوبه في اللعب قد تطور كثيرا، خلال فترة لعبه في ريال بيتيس، تحت قيادة المدربين بيبي ميل وكيكي سيتن، واللذين يفضلان لعب كرة القدم بطريقة شبيهة لتلك المُتبعة في برشلونة.


وكان البلوجرانا؛ حقق فوزا على فياريال مؤخرا ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني الممتاز.
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