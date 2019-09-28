تعرف على شرط نيمار من أجل التنازل عن حافز الولاء
السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:37 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن عرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لشرط يتضمن ضمانًا مكتوبًا من ناديه السابق برشلونة الإسباني بالتعاقد معه من أجل التنازل عن قضية حافز الولاء التي رفعها ضد النادي الكتالوني.
وذكر راديو كتالونيا الإسباني أن نيمار متواجد حاليًا في مدينة برشلونة إلا أنه لم يحضر جلسة القضية، حيث تواجد ممثله وأن النجم البرازيلي تفاوض مع ناديه السابق بشأن تنازله عن 43 مليون يورو يطالب بها برشلونة، حيث حصل نيمار على مبلغ 16 مليون يورو منها مقابل بند ولاء في تعاقده السابق مع النادي الكتالوني يحصل بموجبه على تلك الأموال مقابل تجديد التعاقد.
وأكدت الإذاعة الإسباني أن نيمار طلب من برشلونة الحصول على ضمان مكتوب بتعاقد البلوجرانا معه مقابل التنازل عن الأموال التي يخوض بشأنها نزاعًا قضايًا ضد ناديه السابق.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة دخل في سلسلة من المفاوضات مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل التعاقد مع نيمار الذي أكد علنًا رغبته في العودة إلى البرسا إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق ليستمر اللاعب البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان تعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع برشلونة لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.
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