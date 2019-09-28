ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على شرط نيمار من أجل التنازل عن حافز الولاء

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:37 ص
Advertisements
تعرف على شرط نيمار من أجل التنازل عن حافز الولاء
نيمار
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن عرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لشرط يتضمن ضمانًا مكتوبًا من ناديه السابق برشلونة الإسباني بالتعاقد معه من أجل التنازل عن قضية حافز الولاء التي رفعها ضد النادي الكتالوني.

وذكر راديو كتالونيا الإسباني أن نيمار متواجد حاليًا في مدينة برشلونة إلا أنه لم يحضر جلسة القضية، حيث تواجد ممثله وأن النجم البرازيلي تفاوض مع ناديه السابق بشأن تنازله عن 43 مليون يورو يطالب بها برشلونة، حيث حصل نيمار على مبلغ 16 مليون يورو منها مقابل بند ولاء في تعاقده السابق مع النادي الكتالوني يحصل بموجبه على تلك الأموال مقابل تجديد التعاقد.

وأكدت الإذاعة الإسباني أن نيمار طلب من برشلونة الحصول على ضمان مكتوب بتعاقد البلوجرانا معه مقابل التنازل عن الأموال التي يخوض بشأنها نزاعًا قضايًا ضد ناديه السابق.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة دخل في سلسلة من المفاوضات مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل التعاقد مع نيمار الذي أكد علنًا رغبته في العودة إلى البرسا إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق ليستمر اللاعب البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان تعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع برشلونة لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status