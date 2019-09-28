بعد حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي.. تعرف على أهم المحطات في حياة محمد هنيدي

من دراسة الحقوق إلى ممثل كوميدي من العيار الثقيل، موهبته الكبيرة أهلته إلى أن يكون واحدًا من أهم الكوميديانات في الوطن العربي، فهو من الفنانين الأقلاء الذين يقدمون كوميديا بعيدة كل البُعد عن الابتذال، ومَن منّا لم يضحك على إيفيه من إيفيهات هنيدي، كأنه يسمعها لأول مرة، أو يستعمل الإيفيهات في حياته اليومية.





فمن شخصية "خلف الدهشوري خلف" في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" إلى شخصية "همام مجاهد شعبان" في فيلم "همام في أمستردام" إلى شخصية "بلية" في فيلم "بلية ودماغه العالية" إلى شخصية "يحيى" في فيلم "يوم مالوش لازمة" وأخيرًا نراه يُبدع ويتألق من جديد في شخصية "عنتر" في فيلم "عنتر إبن إبن إبن إبن شداد" الذي عُرض في عام 2017، إنه الفنان المتألق محمد هنيدي الذي كان سببًا في رسم الضحكة على وجوه عدد كبير من الجمهور، سوف نتتعرف في التقرير التالي على أهم المحطات في حياته الفنية..





حياته





درس الحقوق لعدة سنوات ولكن لم يكمل دراسته، فألتحق بمعهد السينما عام 1991، وبدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة مثل دوره في فيلم "أسكندرية ليه" وفيلم "إسماعيلية رايح جاي" وأيضًا مسلسل "البخيل وأنا" الذي أثبت نفسه في هذا الدور ونال دوره وقتها إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد.





أهم أعماله السينمائية





يعتبر الفنان محمد هنيدي هو فنان سينمائي بالدرجة الأولى وليس تليفزيوني، وذلك نظرًا لكثرة أعماله السينمائية عن أعماله التليفزيونية، فيوجد العديد من الأفلام التي تعتبر من أهم الأفلام في حياته الفنية ومنهم:-





"صعيدي في الجامعة الأمريكية"













يعتبر أولى بطولاته المطلقة في تاريخه السينمائي، حيث كانت أحداثه تدور حول "خلف الدهشوري خلف" الشاب الصعيدى الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لاول مره لدخول الجامعة الأمريكية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، أحمد السقا، طارق لطفي، منى زكي، غادة عادل، هاني رمزي، من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.





"همام في أمستردام"









يعتبر هذا الفيلم هو ثاني بطولاته المطلقة، الذي عُرض عام 1999، وكانت أحداثه تدور حول همام مجاهد شعبان شاب مصري يبحث عن عمل وينتظر الفرصة ليعمل في مصر ويتزوج ويستقر ولكن للأسف يفشل في إثبات نفسه في مصر مما جعله يفكر في السفر إلى هولندا عند خاله والبحث عن عمل وإثبات نفسه لنفسه وتدور تلك الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، أحمد السقا، موناليزا، من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.





"جاءنا البيان التالي"









يعتبر واحدًا من الأفلام التي نالت إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور والذي عُرض عام 2001، وكانت أحداثه تدور حول يتناول قصة نادر الذي يحلم بأن يصبح مذيع تليفزيوني، وهو حلم يسيطر عليه منذ الصغر حيث كان رئيس الاذاعة المدرسية طوال مراحل الدراسة، ويقدم أوراقه لاختبار المذيعين في إحدى القنوات الفضائية، وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، حنان ترك، نهال عنبر، لطفي لبيب، من تأليف محمد أمين وإخراج سعيد حامد.





"عسكر في المعسكر"









من أفضل الأفلام الكوميدية على الإطلاق حيث عُرض عام 2003، وكانت أحداثه تدور حول شاب صعيدي يدعى خضر يكتشف أنه هدف للأخذ بالثأر من عائلة زميله في الأمن المركزي، باعتبار أن والده الهارب من الثأر قد جاء به من الصعيد، يهرب خضر من زميله، لكن متولي يدفعه إلى الانتقام، مما يدفع الأب أن يزوج ابنه من حبيبته سعدية، ويأخذ خضر إجازة من الوحدة للزواج والهروب ويتدبر مكانًا يعيش فيه آمنًا، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، لقاء الخميسي، حسن حسني، ماجد الكدواني، صلاح عبد الله، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد ياسين.





"فول الصين العظيم"









يعتبر من النقلات الفنية في حياة محمد هنيدي، حيث تم تصويره بالكامل في الصين وعُرض عام 2004، وكانت أحداثه تدور حول شاب مصري يدعى "محي الشرقاوي" من أسرة عتيدة في الاجرام لا يستطيع أن يساير اعمامه وجده في هذه الأعمال نظراً لقلة حيلته وقصر افقه وخوفه على حياته، وعندما يضيق به الأفق يبعث إلى الصين ليمثل مصر في مسابقة للطبخ، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، سعيد طرابيك، سهير الباروني، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد ، من تأليف وإخراج شريف عرفة.





"أمير البحار"









استطاع أن يحصد مشاهدات عالية من قِبل الجمهور، والذي عُرض عام 2009، وكانت أحداثه تدور حول شاب مستهتر يدعى أمير يدرس في الأكاديمية البحرية, لديه أربع أخوات ووالدته التي لا ترفض له أي طلب ويحب جارته سلوى، ابنة مدير الأكاديمية التي تعتبره أخا لها, وتحدث العديد من المفارقات بين شد وجذب إلى أن يتم اختطافهم من قبل القراصنة في عرض البحر, وتتوالى الأحداث، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، شيري عادل، هناء الشوربجي، ياسر جلال، أمينة، حسام داغر، غسان مطر، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.





"تيتة رهيبة"









من أكثر الأفلام التي أشاد بها عدد كبير من النقاد حيث عُرض عام 2012، وكانت أحداثه تدور حول روؤف الذي يهرب من سيطرة جدته راوية هانم عليه بعد سفرها إلى ألمانيا ويقيم مع جده رمان، وعقب وفاته يقرر الزواج من الفتاة التي تعلق بها قلبه، لكن عودة جدته وإقامتها معه تقلب حياته رأسا على عقب فتعود للسيطرة عليه مرة أخرى وتتحكم في حياته وحياة زوجته بشكل كبير، الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، إيمي سمير غانم، سميحة أيوب، عبد الرحمن أبو زهرة، باسم سمرة، محمد فراج، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج سامح عبد العزيز.





أهم أعماله التليفزيونية





على الرغم من قلة أعماله التليفزيونية، ولكنه أستطاع أن يقدم عملين نالوا إعجاب العديد من الجمهور وهم:-





"مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"









عُرض في السباق الرمضاني لعام 2011، وكانت أحداثه تدور حول مدرس أول للغة العربية بأحد القرى الريفية تدعى ميت باريز، وهو محبوب جدًا من أهالي القرية ويحاول هو استغلال حبهم لكي ينير بصيرتهم لما يفعله العمدة وطلبة عضو مجلس الشعب عن هذه القرية من فساد، وفي وسط الأحداث يذهب إلى فرنسا وتحدث له بعض المفاراقات الكوميدية، وعندما يعود تبدأ المواجهة بينه وبين أعدائه، فمن الذي سوف ينتصر في النهاية، المسلسل من بطولة: محمد هنيدي، نسرين إمام، ليلى طاهر، كريمة مختار، لاميتا فرنجية، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج سامح عبد العزيز.





"أرض النفاق"









على الرغم من أزمة عرض المسلسل على قنوات مصرية، إلا أنه أستطاع أن يحصد مشاهدات عالية، حيث عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، وكانت أحداثه تدور حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود" حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على "دكتور ماضي" الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع، المسلسل من بطولة: محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، محمد ثروت، سلوى محمد علي، من تأليف يوسف السباعي، وإخراج سامح عبد العزيز.





أهم أعماله المسرحية





"عفروتو"









عُرضت عام 1999، وكانت أحداثها تدور حول مجموعة من أولاد العم، العلاقة بينهم غير سوية، فمنهم من يتمتع بالثراء الفاحش ولا يعرف كيف ينفق أمواله، فيشترى التحف والانتيكات التى لا قيمة لها. هند لا تساعد أولاد العم بل تسيئ إليهم وتحتقرهم لفقر بعضهم. يظهر عفروتو الذى يخرج من أحد تحف هند بنت العم ليفسد العلاقات بينهم، وهو عفريت لا يتمتع كثيرًا بأى قدرات خارقة، بل هو يفتقر إلى القدرات العادية، يسعى للتفرقة بين أفراد الأسرة لكن أحدهم ينتبه إلى أنه إذا اتحدوا سيصبحون قوة كبرى ويستطيعون مواجهة عفروتو ولكن هذا لا يتم إلا بعد وقوع الكثير من الخسائر والكوارث ومنها ضياع الأموال وضياع الشرف، المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، حسن حسني، منى زكي، هاني رمزي، أحمد السقا، ماجدة زكي، من تأليف أحمد عوض، وإخراج محمد عبد العزيز.





"طرائيعو"









استطاعت هذه المسرحية أن تحقق نجاحًا كبيرًا، حيث عرضت عام 2002، وكانت تدور أحداثها في إطار كوميدي رائع حيث يقوموا بعرض العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع المصري من خلال عرض مسرحي به العديد من الاستعراضات الرائعة، تتناول المسرحية حياة شاب صعيدي يدعي فارس أرسلة والده ليكمل تعليمه في القاهرة ولكنه عاد بدون اتمام دراسته، يقع فارس في حب فتاة تعمل معه في الموالد، المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، حنان ترك، محمود الجندي، غادة عبد الرازق، من تأليف نبيل أمين، وإخراج سمير العصفوري.





"3 أيام في الساحل"









وهي من أحدث المسرحيات لمحمد هنيدي، حيث تُعرض حاليًا على مسرح "كايرو شو" ، وتدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي حيث عصابة عصفور أبو دراع التى تتجه لعملية سرقة فى الساحل و يضطرون ان يعيشوا مع من يسرقوهم لمدة ثلاثة ايام، المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.











