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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أرشيفية
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حسن شحاتة
 
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تقام العديد من المباريات الهامة مساء اليوم السبت الموافق 28 9 2019، ضمن إطار بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الخامسة"

الفيصلي x العدالة، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على أرضه ووسط جماهيره نظيره العدالة السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت تونس، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بين الفيصلي ضد العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن تذاع حصريًا عبر قنوات KSA SPORT.


الحزم x ضمك، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مع نظيره ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والنصف وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت تونس، والثالثة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بين الحزم ضد ضمك على ملعب نادي الحزم، على أن تذاع حصريًا عبر قنوات KSA SPORT.

الرائد x الفيحاء، حيث يحل الفيحاء ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات

وتقام المباراة بين الرائد ضد الفيحاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن يذاع اللقاء حصريًا عبر قنوات KSA SPORT.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي يتربع على عرش صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، برصيد 13 نقطة.
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